Lakáspiaci lufi miatt aggódik a neves bankelemző

"A lakáspiacon lufi fújódik. Szerintem látni fogunk egy csomó veszteséget ebben a szektorban," mondta Bove a Fox Business műsorán.2017-ben a lakossági ingatlanpiac rekordévet ünnepelhetett. Mintegy 530 milliárd dollárnyi lakossági jelzáloghitelt helyeztek ki az amerikai bankok, úgy tűnik, 2018-ban is kitart ez a trend. Bove szerint viszont adódhatnak olyan piaci fejlemények, melyek miatt fordulhat a kocka, akár a legrosszabbra."Az igazság az, hogy a legnagyobb hitelezők a lakossági ingatlanpiacon középméreű bankok. Szóval a nettó hatás az, hogy ha jól teljesítenek ezek a bankok, az azért van, mert a szektor is jól teljesít, de ha a szektor kipukkad, a bankok is megsérülnek," mondta a szakember.