Lemondott az indiai jegybankelnök, csúnya vége lehet a gazdasági csodának

Már több mint 3%-os pluszban van az indiai Nifty 50 index, mióta Urdzsit Patel lemondott. Bár személyes okokra hivatkozott, távozásának oka főleg az lehet, hogy komoly összetűzésbe került a választásokra készülő Modi-kormánnyal. A nézeteltérés oka főleg az, hogy Patel nem akart mentőövet dobni az árnyékbanki kitettségükkel és egyre nagyobb nem teljesítő hitelállománnyal küzdő indiai bankszektornak, a Modi-kormány nyomása ellenére:Patel utódja Saktikanta Dasz lett, aki vokális támogatója volt a Modi-kormánynak a 2016-os demonetizációs kampánya alatt is. Az új jegybankelnök vélhetően szívesebben teljesíti majd Modiék kéréseit és dob mentőövet a bankoknak a kamatok csökkentésével, a hitelezés serkentésével.Ez a bankrészvények teljesítményén is látszik: a Yes Bank részvényei több mint 13%-ot emelkedtek, míg a State Bank of India 4%-ot ment. A Mahindra & Mahindra Financial Services, egy árnyékbank részvényei 9%-ot erődösödtek.Mindez a rövid távon vélhetően robosztus növekedést, hosszú távon pedig még több nem teljesítő hitelt, gyenge bankrendszert és szétterjedtebb árnyékbankokat eredményez majd.