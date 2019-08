Létszámstop a Deutsche Banknál - Csak vezérigazgatói engedéllyel jöhet új ember

Egy belső levelezésre hivatkozva a hírügynökség azt írja, hogy a jövőben bárkit is vesznek fel a német nagybankhoz, azt először a vezérigazgatónak, Christian Sewingnak kell jóváhagynia, és vele egyetemben helyettesének, Karl von Rohrnak és a pénzügyi vezetőnek, James von Moltkénak az áldása is szükséges.A körbeküldött memón állítólag az is szerepel, hogy csak olyan pozíciókba vehetőek fel új emberek, amelyek kritikusak a bank jövőbeni növekedése és sikere szempontjából.A Deutsche Bank júliusban jelentette be, hogy 18 ezer dolgozóját tervezi elbocsátani, ez ötből egy munkahelyet érint, mindez pedig része a korábban belengetett 7,4 milliárd eurós átstrukturálási és költségcsökkentési programnak.