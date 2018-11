Levágtak a Swift-rendszerről pár iráni bankot

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter már pénteken felszólította a SWIFT-et, hogy zárja ki szolgáltatásaiból a feketelistára került iráni pénzintézeteket, kivéve a humanitárius tranzakciókat.A brüsszeli székhelyű SWIFT hétfőn kiadott közleményében jelezte, hogy "a globális pénzügyi rendszer integritásának és rugalmasságának támogatását célzó küldetésének jegyében, mint globális és semleges szolgáltató, felfüggeszti bizonyos iráni bankok hozzáférését a nemzetközi bankközi fizetéseket lebonyolító távközlési hálózathoz".A SWIFT az általa sajnálatosnak nevezett intézkedést azzal indokolta, hogy szükség van rá "a globális pénzügyi rendszer egészének stabilitása és integritása érdekében".Az 1973-ban létrehozott SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) több mint 200 országban és területen működik, szolgáltatásait 11 ezernél is több pénzügyi intézmény használja.Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok kivonul az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodásból, mert az amerikai kormány megítélése szerint Irán kijátssza az egyezményt. A megállapodás értelmében Irán lemondott az urándúsításról, és ennek fejében a nemzetközi közösség beleegyezett az Irán elleni büntetőintézkedések fokozatos feloldásába.Washington a megállapodás felmondásával egy időben a szankciók újbóli bevezetéséről is döntött, és ezek jelentős része hétfőn lépett hatályba, köztük a több mint 50 iráni bankot és leányvállalatait sújtó büntetőintézkedések.Az amerikai szankciókról itt írtunk: