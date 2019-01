Lezárult az OTP bolgár bankvásárlása

a Societe Generale bolgár leánybankja, a Societe Generale Expressbank ("SGEB") 99,74%-os részesedése, valamint az SGEB egyéb bolgár leányvállalatai a DSK Bank EAD tulajdonába került

OTP Bank bulgáriai leánybankja, a DSK Bank EAD és a Societe Generale Csoport között 2018. augusztus 1-jén megkötött adásvételi szerződés alapján 2019. január 15-én megtörtént a tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményekéntAz integráció lezárása várhatóan 2020-ban fog megtörténni - közölte az OTP. Az OTP Bank 2003 óta van jelen Bulgáriában és folyamatosan nyereségesen működött a cég közleménye szerint.Az SGEB 6,4%-os piaci részesedésével a bolgár bankszektor 7. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív.

2014-ben egy akvizíciós hullám kezdődött az OTP-nél, először egy kicsi horvát és román bankot szerzett meg, amiket magyarországi akvizíció, egy nagyobb horvát és egy kisebb szerb bank, majd idén bolgár, albán és szerb pénzintézet követett. A leánybankok egyre többet hozzátesznek a bankcsoport bevételeihez, profitjához, az elmúlt negyedévekben jellemzően 20-40 milliárd profitot szállítottak a külföldi OTP-k, a csoport profitjának harmadát-felét adják.Az akvizícióknak még nincs vége, az OTP jelenleg is aktívan keresi a felvásárlási lehetőségeket, Csányi Sándor korábban arról beszélt, hogy Bulgáriától Fehéroroszországig nézelődnek, vagyis akár több olyan országban is vehet bankot az OTP, ahol még nincs jelen, Bencsik László tavaly novemberben beszélt arról, hogy a következő egy évben több akvizícióra is sor kerülhet.