Magyar banki összejátszás: milliárdos ítélet születhet ma

A GVH 2016 januárjában kirívó, 4 milliárd forintos bírságot szabott ki a Magyar Bankszövetségre, mivel úgy vélte, a 12 éven keresztül működő BankAdat nevű adatbázison keresztül üzleti titoknak minősülő, stratégiai adatokat oszthatott meg egymással 33 hazai pénzügyi szervezet. A bankszövetség még 2016 elején megtámadta a határozatot a bíróságon.Ma kezdődik a per a Fővárosi Törvényszéken, első fokon - közölte a GVH a Világgazdaság megkeresésére A napilap forrásai szerint akár már most vagy legkésőbb a következő tárgyaláson ítélet születhet az ügyben. A GVH változatlanul fenntartja álláspontját, valamennyi felperes keresetének elutasítását kérik. A bankszövetség viszont "megalapozatlannak, szakmailag elhibázottnak" tartja továbbra is a GVH döntését.Amennyiben a bankszövetségnek ad igazat a bíróság, a GVH kénytelen lesz (jelenleg 0,9%-os) időarányos alapkamattal növelten visszafizetni a bírságot.