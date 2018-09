Magyar bankvezetők: nagy tévedés, hogy magas a bankok nyeresége

Jöjjön el, és hallgassa meg Ön is élőben a bankvezéreket a Portfolio Budapest Economic Forumán! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Melyek a legnagyobb kihívások a bankok előtt?

Mi jön a lakáshitelezésben (változó / fix kamatozás és egyebek)?

Kkv-hitelezés: hol vannak a hosszú, fix kamatozású hitelek?

Úszunk a készpénzben, a jegybankmérleg túlnyomórésze is készpénz. Mekkora probléma ez? Be fogja-e csatornázni a bankrendszer ezt a likviditási tartalékot?

Miért van még mindig ilyen sok bank és bankfiók Magyarországon? Felgyorsul-e a konszolidáció?

Jöjjön el, és hallgassa meg Ön is élőben a bankvezéreket a Portfolio Budapest Economic Forumán! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

szerint a legfontosabb kihívás a jövedelmezőség, amely a látszat ellenére kifejezetten alacsony. A tavalyi 623 milliárd forintos eredményből 100 milliárdból csoporton belüli osztalék, 188 milliárd nettó céltartalék-visszaírás volt. Az egyszeri tételektől tisztított tőkearányos megtérülés 6% volt, ami bőven a tőkeköltség alatt van. 3 százalékpontot (125 milliárd) tesznek ki a speciálisan bankokra vonatkozó terhek, a kamatmarzs 8 év alatt 30%-ot csökkent, a tőkekövetelmények folyamatosan szigorodnak.is, Bencsikhez csatlakozva, a jövedelmezőséget jelölte meg a legfontosabb kihívásnak.az első kihívásként a bankokat terhelő díjakat, adókat, másodikként a technológiai kihívást említette, harmadikként pedig azt a kihívást, hogy miként lehetne a társadalmat arra ösztönözni, hogy éljen a kor innovációi adta lehetőségekkel.a gazdasági ciklushoz való alkalmazkodást jelölte meg: szerinte nagy a valószínűsége, hogy 2 éven belül ismét recesszióba kerül a világgazdaság, ugyanis az amerikai gazdaság kilátásai középtávon negatívak. Ütésálló, krízisálló hitelportfóliót kell építeni. Kihívásként említette még a fogyasztói igényekhez való alkalmazkodást és a munkaerőhiányt is.az örökölt informatikai rendszerekhez való igazodást, a digitális és humánpolitikai kihívásokat említette. A mai fiatalok pl. a másfél órás meetingektől irtóznak, pedig Erste-vezérként az ő munkaidejének 80%-át ilyenek teszik ki.humorosan megjegyezte: aki jövedelmezőséget akar, ne tartson másfél órás meetingeket.szerint értik a fix kamatozás lényegét az ügyfelek, de ember legyen a talpán, aki megérteti velük, hogy a biztonság kedvéért a drágább hitelt válasszák. Nem számolnak a következő 5 évben növekvő marzsokkal.felhívta a figyelmet: nem minden tudatos vásárló ítéli meg úgy a kamatpályát, ahogy a bankok vagy a jegybank. Terveznek egy konverziós programot a meglévő ügyfelek számára, ha némi támogatást adnak nekik hozzá, akkor ez sikeres lehet.szerint a bankoknak és a szabályozóknak van felelősségük abban, hogy milyen kamatozás felé terelik az ügyfeleket, hiszen ezzel őket és a szektort is védik a negatív következményektől. A magas jövedelmű ügyfeleknek ajánlják a változó kamatozású hiteleket, ez tömegszerűen nem kínálható.szerint az ügyfelek rengeteget tanultak a válságból, és igenis tudják, miről szól a kamatperiódus kérdése. Az általuk megkérdezett ügyfelek kétharmada legalább 3 éves kamatperiódust választana. Van még tér a lakáshitelezés növelésére.szerint a fix kamatozás elterjedése az új hitelezésben azt mutatja, hogy az ügyfelek értik, miről szól a kérdés, ebben az MNB is sokat segített. Általában a gazdasági ciklusoktól függ, mikor mekkora a hitelből finanszírozott lakások aránya, a mostani 45% megfelel a ciklus jelenlegi szakaszának.közölte: természetesen ma is vannak hosszú lejáratú, fix kamatozású hitelek, kínálnak ilyeneket. Az új hitelezésben való alacsony arányuk egyik oka, hogy az MNB kommunikációja inkább a lakosságot terelte a fix kamatozás irányába, másrészt a vállalatoknál magasabb a devizahitelek aránya, ezek rövid távon olcsóbbak. Tavaly az OTP-nél 22%-kal nőtt a magyar vállalatoknak nyújtott teljesítő hitelek aránya, az első félévben 11%-os volt a (6 havi) növekedés.a kkv-hitelezés magas növekedési ütemének fennmaradására számít, a garanciaintézmények aktivitásának növekedése is segíti ezt. Az NHP kivezetése után csökkent a hosszabb lejáratú, fix kamatozású hitelek iránti igény.is magas növekedésről számolt be, szerinte is hosszú lejáratú fix hitelekre van szükség az innovációs és hosszú távú növekedési lehetőségek kihasználása érdekében.felhívta a figyelmet, hogy a gazdaságban elsősorban tőkepótló finanszírozásra van igény, ez nem feltétlenül a bankok feladata.szerint a hosszú távú források gyűjtése továbbra is kihívást jelent a bankok számára, az Ersténél az 1-5 éves lejáratú kkv-hitelek 60%-a, a hosszabbak mintegy háromnegyede fix kamatozású.szerint a magas készpénzhasználat a szürkegazdaság melegágya, a bankrendszer mindenképpen támogatná a csökkentését.szerint le kellett volna jönnie a készpénzhasználatnak az utóbbi időben, hogy ez mégsem történt meg, annak egyik fő oka a 150 ezer forintig díjmentes havi készpénzfelvétel. A kis összegű átutalások tranzakciós illetékének január 1-jén várható eltörlése jó lépés.szerint szabályozási kérdés, hogy minden bankban legyen kártyaelfogadás, a díjmentes készpénzfelvétel a vidékiek nagy része számára fontos ma még.szerint a mai készpénzállomány fenntartása túl költséges, egyértelműen jó irány a csökkentése. Banki szinten is érdemes támogatni ezt.felhívta a figyelmet, hogy a digitális fizetési lehetőség fejlődése ellenére duplájára nőtt 10 év alatt a GDP-arányos készpénzállomány. Egyrészt az alacsony kamatszint, másrészt az ösztönzők megléte vagy hiánya (pl. tranzakciós illeték).szerint a készpénzállomány fele elég lenne a külföldiek állampapír-állományának kiváltására vagy éppen a betétállomány kétszámjegyű növelésére. Nagy kérdés lesz, ki teszi rá a kezét erre.Megvenni azt a bankot lehet, amelyik eladó - mondta. Bankfiókokból pedig egyáltalán nincs sok Magyarországon, ha jóval kevesebb lenne, akkor romlana, és nem javulna a szolgáltatások színvonala. A bankok az ügyfelek elégedettségéből élnek.szerint annyira változhat a bankszektor jövőképe pl. a digitalizáció miatt a következő években, hogy gyorsan változhat az is, mi számít jó stratégiai döntésnek.szerint nem kirívó a magyar bankok száma.szerint nem a 45 körüli bankszám sok, hanem a 8-9 országos kereskedelmi bank. A konszolidáció hiányának több tanulsága van: az eladó gyakran nem akar rossz bankot eladni (beismerve, hogy rosszul csinálták), és az összeolvadások gyakran nem sikerülnek. Jobban működnek a portfólióvételek.szerint mindenki szeret vásárolni, senki sem szeret eladni. A következő válságig nem számít nagyobb tranzakcióra.