Már 3,5 milliárd dollárt ér az N26

Utoljára januárban vont be a német startup 300 millió dollárnyi friss tőkét, az újabb forrásbevonást Peter Thiel Valar Ventures alapja, a kínai Tencent és a szingapúri vagyonalap, a GIC vezette. A pénzzel brazíliai indulást akarják finanszírozni most, hogy az Egyesült Államokban is elindultak.Valentin Stalf, az N26 vezére egyébként úgy gondolja, a 3,5 milliárd dolláros érték "valójában alacsony", reméli, hogy a jövőben sokkal többet fog érni. Egyik fő riválisuk, a brit Monzo 2,5 milliárd dollárt ér.Az N26 jelenleg 24 országban érhető el Európában (Magyarországon nincs támogatás, de megoldható a regisztráció), 3,5 millió ügyfelük van és 1300 embernek adnak munkát.