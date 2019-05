Már majdnem akkora az OTP, mint a legnagyobb német bank

2016-ban írtunk arról, hogy régen volt olyan kicsi az OTP és a Deutsche Bank piaci értéke közötti különbség, mint abban az évben, de még akkor is közel kétszer annyit ért a tőzsdén a második legnagyobb német bank, mint az OTP . Aztán a Deutsche Bank árfolyama szárnyalt, így egyre nagyobb lett a különbség, viszont a második legnagyobb német bank, a Commerzbank értéke folyamatosan csökkent, tavaly novemberben már arról írtunk, hogy az OTP többet ér, mint a Commerzbank . Az azóta már nem téma, most is közel 20 százalékkal magasabb az OTP piaci kapitalizációja, mint a Commerzbanké, viszont a Deutsche Bank lassan már elérhető közelségbe kerül.A Deutsche Bank árfolyama új történelmi mélypontra esett, eközben az OTP árfolyama még mindig történelmi csúcsa közelében áll, így mostanra már csak 30 százalékkal magasabb a Deutsche Bank értéke, mint az OTP-é.

Az OTP ebben a versenyszámban egymás után előzi meg szektortársait, már nagyobb, mint az ABN Amro, a Commerzbank, vagy például a Raiffeisen.

Miközben egyébként jóval kisebb a magyar bank, mint a neves európai pénzintézetek, az OTP mérlegfőösszege közel 50, a Deutsche Banké 1 350 milliárd euró, vagyis több mint 27-szer akkora a német bank, mint a magyar.

Árazásban a különbség hatalmas, miközben a Deutsche Bank papírjai már csak a könyv szerinti érték ötödén forognak, az OTP részvényei közel 1,5-szörös szorzón.

Az elmúlt években nem volt még ekkora különbség a P/BV-szorzóban.

Az árazásbeli különbség nem véletlen, az OTP saját tőke arányos megtérülése jóval magasabb, mint a nyugat-európai bankoké.

Az elmúlt években a bevételek jó esetben is stagnáltak, 2015-2017 között veszteséges volt a bank, tavaly is csak minimális profitot ért el

Bár a költségeket sikerült csökkenteni, a bank ennél nagyobb ütemben veszít bizniszt, például a befektetési banki üzletágban veszít piaci részesedést

A bank fontosabb piacai jellemző nulla közeli kamat mellett a marzsok rendkívül nyomottak a lakossági üzletágban

A finanszírozási költségek relatíve magasak

4 év alatt 4 válságtervet dolgoztak ki a banknál, egyik sem működött, a legutóbbi, a Commerzbankkal történő egyesülés terve néhány hete hullott darabokra

Több alkalommal masszív bírságot kapott különböző visszaélések miatt a bank, az elmúlt évtizedben közel 17 milliárd dollár a teljes számla

A bankot több kulcspozícióban dolgozó vezető is elhagyta

Arról már többször írtunk, hogy miért emelkedett az elmúlt években az OTP árfolyama (nem csak organikusan, de akvizíciókon keresztül is nő a bank, európai bankok között magas marzsok, ROE, erős tőkehelyzet stb.), de mi a baj a Deutsche Banknál? Itt van néhány magyarázat: