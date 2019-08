Már most több ezer magyar várja az állami ingyenmilliókat

a babaváró támogatást több mint 4600 házaspár igényelte,

a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására több mint 8000 kérelem érkezett,

a jelzáloghitel-elengedésről konkrét számot Novák nem közölt, csak annyit, ez a támogatás is "jól teljesít".

Elomdása szerint az igénylési számok így alakultak:Novák Katalin elmondta azt is, akkora érdeklődést váltott ki az akcióterv, hogy az emberek elkezdtek tájékozódni azokról a lehetőségekről is, amelyek már korábban is megvoltak, de esetleg nem ismerték őket.Ugyanakkor a kérdésre, hogy terveznek-e újabb intézkedéseket, új támogatási formákat, kitérően válaszolt. Azt mondta, "folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat 2010 óta", de konkrétumokat nem említett a korábban ismert, de még el nem indult lépéseken túl (nagyszülői gyed, négy- vagy többgyermekes édesanyák szja-mentessége).https://magyarnemzet.hu/belfold/a-gazdasagi-novekedesbol-a-csaladok-is-reszesulnek-7182347/