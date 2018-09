Másféle válság jön, mint bármi, amit eddig láttunk

"Egyértelműen történt egy csomó intézkedés, ami biztonságosabbá tette a bankrendszert. Ma a bankoknak sokkal nagyobb tőkepuffereik vannak, mint a válság előtt, ami azt jelenti, hogy több veszteséget képesek lennének elnyelni," mondta Charles Bean, a London School of Economics professzora és a Bank of England volt monetáris politikáért felelős alelnöke."Számos egyéb szabályozás készült, aminek az volt a célja, hogy biztonságosabb legyen a bankrendszer, például számottevően javult a csődbe jutott bankokkal szembeni intézkedések szabályrendszere. Én viszont úgy gondolom, hogy nyitott kérdés az, hogy ezek megfelelően tudnának kezelni egy olyan helyzetet, ha egy nagy, multinacionális bank csődbe megy." véli a szakember.A volt alelnök beszélt a mennyiségi lazításról (QE) is:"A mennyiségi lazítás kiváló eszköz arra, hogy felhajtsa az eszközárakat és ez azt is jelenti, hogy. A QE egyik nagy problémája, hogy minél tovább tart a helyreállás a válság után, annál nagyobb disztribúciós következményei vannak. Ha felnyomjuk az eszközárakat, azok, akik eleve gazdagok voltak, még gazdagabbak lesznek, tipikusan idősebb emberek, de kimaradnak belőle a fiatalok, akiknek többet kell értük fizetni," mondta Bean., mint bármi, amit eddig tapasztaltunk. Ő főleg a dollár erősödésének a feltörekvő piacokra gyakorolt hatása miatt aggódik, bár hozzátette, hogy nem mondja azt, hogy biztosan lesz válság emiatt, csak egy sérülékenységi pontot jelent.