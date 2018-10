Masszív hiteljéghegyet rejtegetnek Kína önkormányzatai

Az elemzőcég szerint a kínai önkormányzatok adósságállománya tavaly akár a GDP 60%-át is elérhette.

Az elemzőcég szerint jelentős hézag van az infrastruktúrafejlesztésekbe való befektetések és az erre fordított finanszírozási adatok közt. Az S&P szerint a mérlegen kívüli hitelek állománya lényegesen nagyobb lehet, mint amit hivatalosan is jelentenek az önkormányzatok: összességében akár 30-40 000 milliárd jüannyi rejtett hitelről is szó lehet."Ez egy hiteljéghegy, ami hatalmas hitelkockázatot hordoz," kommentálta az S&P elemzőcsapata.A gazdasági növekedés serkentését megcélozva számos kínai önkormányzat döntött úgy, hogy jelentős összegekkel támogatja az infrastruktúrafejlesztést, úgynevezett "helyi önkormányzati finanszírozási alapokon" (LGFV) keresztül. Mivel ezekkel a termékekkel kapcsolatosan nem készülnek könnyen összegezhető, transzparens jelentések, az S&P elemzői szerint rengeteg nem jelentett hitelt helyezhettek ki ezeken keresztül.Az elemzőház úgy véli, a jövőben több ilyen alap is csődbe mehet, ezért hét ilyen platformot is leminősítettek, többek közt a Peking melletti Tiencsin-város alapjait is.