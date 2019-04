Még 3 bank 2019.04.12 11:27

Egy kisrészvényes kérdezett rá arra, hogy a magas eredményből miért nem fizet magasabb osztalékot az OTP. Csányi erre azt válaszolta, hogy ő is kisrészvényes a bankban, így ő is örülne magasabb osztaléknak, de az OTP további akvizíciókra készül, erről még a közgyűlést megelőző percekben is folytattak megbeszélést az OTP vezetői, hiszen a konkurensek is aktívak.

Összesen 3 bankról van szó, és akkor meg is fogunk állni

, mondta Csányi. (hogy csak megpihen, integrál a bank, vagy hosszabb időre lezárja az évek óta tartó akvizíciós körutat, az nem derült ki a bakvezér szavaiból)

Az akvizíciókhoz viszont tőkére van szükség, az esetleges osztalékemelés veszélyeztetheti a tőkemegfelelést.