Még nem érti az emberiség a bitcoin-titkot, nagyon veszélyes lehet

Az általános jegybanki digitális valuták forradalmasíthatják a pénz előállítását és a jegybankok szerepét, de ezek egyelőre felfedezetlen vizek

A BIS szakértői szerint egyelőre nincs bizonyíték arra sem, hogy a blockchain bármiben is megkönnyítené a monetáris politika implementációját azokhoz az eszközökhöz képest, melyek jelenleg a bankok rendelkezésére állnak.Abban viszont látnak fantáziát, hogy valamikor a távoli jövőben bankközi tranzakciókban használják a blockchain-technológiát. A lakossági piacon viszont egy apró malőr is destabilizálhatja a fizetési rendszereket, sőt, akár magukat a bankokat is - figyelmeztetnek.- fogalmazott Benoit Couere, az Európai Központ képviselője a testületben.Egyelőre még sem a bankok, sem a jegybankok nem bocsájtottak ki saját kriptodevizát, bár a svéd Riksbank dolgozik a kisebb, lakossági fizetések digitalizálásán egy "e-korona" néven futó projekt keretein belül.