Megbírságolt az EU öt nagybankot a devizák piszkálgatása miatt

A tájékoztatás szerint az illetékes bizottsági vizsgálat megállapította, hogy az érintett pénzintézetek 11 valutát - eurót, brit fontot, japán jent, svájci frankot, amerikai, kanadai, új-zélandi és ausztrál dollárt, valamint a dán, a svéd és a norvég koronát - érintően érzékeny információkat cseréltek, kereskedéssel összefüggő terveket egyeztettek, és alkalmanként különböző online fórumokon keresztül koordinálták kereskedelmi stratégiáikat.Mindezek lehetővé tették számukra, hogy tájékozottabb piaci döntéseket hozhassanak arról, eladják-e vagy megvásárolják a portfólióikban lévő valutákat, valamint arróL, hogy mikor intézzék a tranzakciókat.A devizapiacot befolyásoló spekulációk miatt a Barclays, a Citigroup, a JP Morgan, a Royal Bank of Scotland 811 millió eurós bírságot kapott. Egy másik, szintén a devizapiacot érintő kartellügy miatt a Barclays, Royal Bank of Scotland és a japán MUFG Bank 258 millió eurós bírságot köteles fizetni.Az ügyekben szintén érintett, svájci központú UBS a kartellek leleplezésében játszott szerepe miatt nem kapott uniós bírságot.Korábban a Barclays, a BNP Paribas, a Citigroup, a JP Morgan, a Royal Bank of Scotland és az UBS bankot egy szintén devizapiachoz kapcsolódó amerikai ügyben találták bűnösnek, amiért együttesen több mint 2,8 milliárd dollár (mintegy 800 milliárd forint) büntetést szabtak ki rájuk - tették hozzá.