Megbírságolta az MNB a MagNet Bankot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) - helyszíni ellenőrzést is magában foglaló - célvizsgálatot folytatott a MagNet Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) a hitelintézet projekt- és ügyfélfinanszírozási gyakorlata szabályszerűségének áttekintésére. A vizsgálat a 2014. január 14-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.A jegybank vizsgálata megállapította, hogy a MagNet Bank a vizsgált ügyfélcsoport vonatkozásában nem tett eleget a jogszabályi előírások szerinti ügyfélcsoportképzési kötelezettségének, döntéshozatalakor nem vette figyelembe a kockázatértékelői véleményeket és elvárásokat, amelyek következtében megsértette a nagykockázat-vállalási korlátot is. Az MNB problémát tárt fel a MagNet Bank monitoring folyamataiban az eljárásrendek betartása, valamint az eljárásrendek hiányosságai terén is.Fentiekre tekintettel az MNB ma publikált határozatában határidő kitűzésével kötelezte a MagNet Bankot, a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A hitelintézetnek az előírt kötelezettségek teljeskörű végrehajtásának ellenőrzését követően - a hitelintézet vezető testületei által is megtárgyalt, jóváhagyott belső ellenőri jelentéssel - szükséges beszámolnia azok megtörténtéről. A jegybank a jogsértések miatt 19 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre.A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a feltárt jogsértések összhatásának a kockázatát, a korábbi határozatában előírtak ellenére továbbra is fennálló problémákat, ahogy a MagNet Bank mindvégig együttműködő magatartását, és a hiányosságok megszüntetésére tett azonnali lépéseket is.