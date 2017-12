Meghalt Urbán Zoltán

Emberi tisztesség, szakmai alázat, baráti segítőkészség kísérte végig életét.

Az APA osztrák hírügynökség számolt be arról, hogy holtan találtak egy magyart szombat délután Flachau im Pongau egyik sípályáján. A férfi újraélesztésére tett kísérletek sikertelenek voltak.A magyar síelőre a felvonóknál találtak rá társai, akik értesítették a pályamentőket. Anton Santner, a Snow Space Salzburg síparadicsom szóvivője elmondta, hogy a mentőcsapatok két percen belül a helyszínen voltak. Néhány perc múlva egy orvos is megérkezett, de már nem tudták megmenteni a férfit. Urbán Zoltánt a Külgazdasági es Külügyminisztérium saját halottjának tekinti.Kovács Levente azt írta: Urbán Zoltán csaknem három évtizeden át aktív részese volt a magyar gazdaság fejlesztésének, melyet hazai és nemzetközi banki szerepvállalással segített.Urbán Zoltán 1960-ban született, 1990 óta dolgozott a bankszakmában. 1997-2001 között a Hypo Vereinsbank Hungária ügyvezető igazgatója, 2001-2002 között a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese, majd 2003-2004 között a Dresdner Bank Hungaria ügyvezető igazgatója volt. 2010-től ismét az MFB Zrt. vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, majd 2014. januárban kinevezték a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatójává.2015. januárban vette át az Exim (Magyar Export-Import Bank Zrt. és Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. intézménypáros) irányítását. A magyar kormány delegáltjaként az Európai Beruházási Bank igazgatóságának is tagja volt.