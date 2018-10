Meghódítja Amerikát és Nagy-Britanniát a legnagyobb német mobilbank

Az N26 egy mobilbank, olcsó és átlátható pénzügyi termékekkel céloz főleg fiatalabb ügyfelekre, olyan befektetők állnak mögötte, mint a Tencent kínai internetes óriás és az Allianz német biztosító. Itt írtunk róla részletesen:A neobank szolgáltatásaira előzetesen mintegy 50 ezer ügyfél iratkozott fel az Egyesült Királyságban, még néhány hónapba telik majd, míg mind hozzáférést nyernek a rendszerhez.Az N26 ezen kívül az Egyesült Államokban is elindulna, terveik szerint a szolgáltatásuk 2019 elején válna elérhetővé a tengerentúlon. Vélhetően nem válik majd egyből elérhetővé a teljes termékpalettájuk az amerikai ügyfeleknek, hiszen míg Európában rendelkeznek banklicenccel, mely pénzügyi termékek sokaságának összeállítására és forgalmazására ad nekik lehetőséget, az Egyesült Államokban még nem. Várhatóan Amerikában egy partnerbank segítségével terjeszkednének majd.A társaság vezérigazgatója, Valentin Stalf arra számít, hogy 2019 második negyedévében már átlépi a fedezeti pontot az N26. Jelenleg 1,5 millió ügyfelük van, 18 országban elérhető a szolgáltatásuk. A következő 3-5 évben tőzsdei bevezetést is terveznek. Az EU-n és az USA-n kívüli piacokra a következő 1-2 évben lépnének be.