Megjósolta a 2008-as válságot, most újra üzen: shortold a legnagyobb német bankot!

A Deutsche Banknak valós profitabilitási gondjai vannak. A német nagybank egy problémás bank, amelynek mérete drámaian csökkenni fog és szerintem a következő évben tőkeemelésre is sor kerül

- fejti ki véleményét a Bloombergenek adott interjúban a szakember.A Deutsche Bank kiábrándító eredményeket tett közzé első negyedéves gyorsjelentésében, a profit mindössze harmada volt az első negyedévben a Reuters elemzői konszenzusában szereplőnek. A bank ezzel párhuzamosan leépítéseket jelentett be a kötvény- és részvénykereskedési tevékenységében, amelyek jórészt az USA-t és Ázsiát érintik.Eisman az interjúban beszélt arról is, hogy szerinte a kanadai pénzintézetekkel szemben is érdemes inkább short pozíciókat felvenni, és elárulta azt is, hogy a Wells Fargót továbbra is shortban tartja.A portfóliómenedzser március elején még arról beszélt, hogy a '90-es évek óta nem volt ilyen pozitív a bankokkal kapcsolatban: