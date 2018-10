Megverte az elemzőket a Bank of America

A tavalyi harmadik negyedéves bázishoz képest a Bank of America bevétele 3%-ot növekedett, míg az egy részvényre jutó eredménye 23 centtel, azaz több mint 50%-kal emelkedett. A vállalat lakossági hitelezéssel foglalkozó ága 49%-kal, 3,1 milliárd dollárra növelte nyereségét, miközben a kihelyezett hitelvolumen 285 milliárd dollárra, a betétállomány pedig 688 milliárd dollárra emelkedett - előbbi 6%-os, utóbbi 4%-os pluszt jelent.

A jó eredmények főleg a tavalyi társasági adócsökkentésnek köszönhetőek, de fontos tényező volt az emelkedő kamatkörnyezet is. Ezen kívül a pénzintézet kiadásai is csökkentette és csökkentette kockázatosabb kitettségeit: például betiltotta a pennys részvények értékesítését a Merrill Lynch brókercégénél. A költségcsökkentéshez a digitális csatornák térnyerése is hozzájárult.

"A felelősségteljes növekedés, melyet az amerikai gazdaság stabil növekedése is támogatott és az amerikai fogyasztói piaci egészséges mivolta, mind hozzájárult ahhoz, hogy a cégünk történelmének legnagyobb negyedéves adózás előtti eredményét elérjük" - kommentálta Brian Moynihan, a Bank of America vezére.A pénzintézet részvényeinek árfolyama -1,7%-os változást mutat tőzsdenyitás óta, a befektetői pesszimizmushoz hozzájárul nagyban a tőkepiacokon tapasztalható általános rossz hangulat.