Megvette az S&P modellportfólió-üzletágát a Goldman

Az akvizíciónak köszönhetően a Goldman valószínűleg saját ETF-jeit és alapjait is olcsóbban tudja adni majd. A Goldman 2015-ben kezdett el ETF-ekkel foglalkozni, jelenleg 18 tőzsdén kereskedett alapot értékesítenek.A Goldmannak eddig is volt egy kisebb mintaportfólió-üzlegáta, de most egy olyan érdekeltségeket kaparintottak meg, amely 33 milliárd dollárnyi eszköznek nyújt tanácsadási tevékenységet.Az ügylet vételárát nem tették nyilvánossá.