Mérgező hitelei gerjesztették a 2008-as válságot, most fizet meg érte a nagybank

Az amerikai igazságügyi minisztérium újabb részleteket közölt arról, hogy 2005 és 2007 között hogyan csomagolta be rendkívül kockázatos hiteleit a nagybank és értékesítette tovább azokat jelzálogfedezetű értékpapírként.A Wells Fargo mellett már több nagybankot is megbírságoltak a hatóságok a pénzügyi válság kirobbanásában való részvételük miatt, ilyen volt a Bank of America 17 milliárdos, a JP Morgan 13 milliárdos, a Citigroup 7 milliárdos és a Barclays 2 milliárd dolláros bírsága.A minisztérium közlése szerint a nagybank nem elég, hogy értékesítette az ügyfeleknek a több ezer, értéktelen jelzálogfedezetű értékpapírt, még úgy alakította a dolgozók bónuszrendszerét és egyéb ösztönzőket, hogy azok érdekeltek legyenek a papírok minél nagyobb számban való értékesítésében.Az adatok szerint a Wells Fargo legalább 73 500 olyan hitelt helyezett ki, amelyek esetében nem vizsgálták, hogy az ügyfélnek rendelkezésére áll-e a hitel visszafizetéséhez szükséges jövedelem. Ezeknek a hiteleknek mintegy fele dőlt be, ennek következtében pedig az ezekből a hitelekből összecsomagolt jelzálogfedezetű értékpapírok vásárlói dollármilliárdos veszteséget könyvelhettek el.