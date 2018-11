Mi lesz az olasz bankokkal? Megkongatta a vészharangot a jegybank

A Bank of Italy által közzétett pénzügyi stabilitási jelentés felhívja a figyelmet a "gazdasági és fiskális helyzet körüli bizonytalanságra", utalva többek között az olasz kormány fiskális politikai lazító lépéseire. A jegybank szerint ez a bizonytalanság aláássa a bankok és a biztosítók stabilitását - írja a Financial Times Már most romlanak a likviditási és tőkemegfelelési mutatók, a további kötvénypiaci eladások pedig a biztosítók szolvenciahelyzetét is jelentősen ronthatják, megemelve a stabilitási kockázatokat.A Bank of Italy szerint az olasz bankok átlagos alapvető tőkemutatója (CET1) 60 bázisponttal romlott az év első 6 hónapjában, és június végén 13,2%-on állt. A biztosítók szolvencirátája 23%-kal 225%-ra csökkent. Az olasz 10 éves állampapírok hozama közel 150 bázisponttal magasabb az eladási hullám május közepi elindulásához képest, ehhez képest május és szeptember között 39 milliárd euróval nőtt az olasz bankok állampapír-piaci kitettsége, tehát a hozamemelkedés inkább jó árfolyamon történő bevásárlásra, mint menekülésre késztette az olasz pénzintézeteket.Októberben 2014 óta nem látott magas szintre emelkedtek az olasz állampapír-hozamok, és ha a jelenlegi szinten maradnak a hozamok 2020-ig az ország összességében évi 9 milliárd euróval fizethet nagyobb kamatot 2020-ig - tette közzé becslését a jegybank. A magasabb hozamok nemcsak a kormány fiskális mozgásterét csökkentik (amikor az inkább növelni szeretné), hanem az olasz vállalatok forrásbevonását is drágítják.