Milliárdos nyereség a Gránit Banknál

Miközben a bank immár az ötödik nyereséges évét zárta, mérlegfőösszege a tervezettet meghaladó mértékben bővült és 2018 végén elérte a 354 milliárd forintot. Azaz eredménytartalékba helyezéséről is döntöttek a részvényesek a bank ma megtartott közgyűlésén.A bank teljes hitelállománya az év végén, amely az indulás óta 95 százalékos éves átlagos növekedést jelent, és az egy évvel korábbi értéket 38 százalékkal haladja meg. A hitelállomány továbbra is kiváló minőségű,- közölte a bank.az előző évhez képest 23 százalékkal nőtt és meghaladta a 302 milliárd forintot. A betétek éves átlagos növekedése 60 százalékos volt az alapítástól a beszámolási időszak végéig. Összességében a bank továbbra is Magyarország leglikvidebb bankja az 50 százalék körüli hitel-betét aránnyal. Ma már 50 ezer ügyfélszámlát kezelnek -emelte ki a közgyűlésen Hegedüs Éva, elnök-vezérigazgató.Jelenlega bank, Az ügyfélszám erős ütemű növekedése mellett folyamatosan nőtt a teljes egészében digitális csatornán nyitott lakossági számlák aránya, az utóbbi hónapokban az új lakossági számlák több mint fele már videós azonosítással a Gránit VideóBankon keresztül - fiókba utazás és sorban állás nélkül, elektronikus aláírással nyílt meg.