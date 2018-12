MNB: egészségesebb hitelek vannak most, mint a válság előtt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 0 százalékos szinten való tartásáról döntött. A magyar gazdaság a hitelciklus felívelő szakaszában van, azonban a nettó hitelkiáramlás összességében egyik szegmensben sem minősíthető túlzottnak.. Az irányadó hitel/GDP-ráta számottevően elmarad annak hosszú távú trendjétől, valamint a hazai pénzügyi rendszer tekintetében releváns kiegészítő indikátorok aktuális értéke és dinamikája is a kockázatok alacsony szintjére utal., az adósok eladósodottsága, a fedezetek terheltsége, a hitelek denominációja és a változó kamatozású hitelek aránya tekintetében is.A hazai bankrendszer számára jelentős Európai Unión (EU) kívüli harmadik országok ciklikus rendszerkockázatait az MNB rendszeresen nyomon követi, mivel ezen országok pénzügyi folyamatai is hatással lehetnek a magyar bankrendszer kockázatainak alakulására.. Az MNB és - az EU szinten is jelentős Oroszország esetében - az Európai Rendszerkockázati Testület értékelése alapján a ciklikus rendszerszintű kockázatok szintje jelenleg mindegyik országban alacsony, így a hazai bankok számára az ezen országokban lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozóan anticiklikus tőkekövetelmény előírása nem indokolt.Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. A hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát az MNB negyedévente, a hazai bankrendszer tekintetében jelentős harmadik országokban lévő kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátákat évente vizsgálja felül.