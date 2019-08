Most kell bankrészvényeket venni a neves alapkezelő szerint

A 12 milliárd dolláros vagyont kezelő Algebris alapító vezetője, Davide Serra a Financial Times szerint úgy látja, hogy bár az Európai Központi Bank vezetői valóban "megölik" a kontines bankjait a kamatmarzsok szűkítésével, az alapkezelők egy része túl pesszimistává vált a bankszektorral szemben. Mint mondja, derűlátó az európai bankok részvényeivel és néhány banki kötvénnyel kapcsolatban is.Az európai bankrészvények kimaradtak az idei piaci raliból, a Stoxx Europe 600 bankindex idén több mint 9%-ot esett a tavalyi több mint egyharmados értékvesztés után. Ma már közel olyan olcsók a bankrészvények, mint az eurózóna adósságválsága alatt, 2012-ben voltak.Az elemzők várakozásai szerint a következő hónapban -0,4%-ról -0,5%-ra csökkenti az EKB a betéti rátáját. Azóta, hogy a múlt hónapban Mario Draghi EKB-elnök kamatcsökkentést helyezett kilátásba, közel 11%-ot estek a bankok papírjai. A bankrészvények értékeltsége "kapitulált" Serra szerint, könyv szerinti értékük közel felén kereskednek velük, miközben az amerikaiaknál 1,2-szeres a szorzó.Serra meg is nevezte azokat a "nemzeti bajnokokat", amelyekbe az utóbbi időszakban fektetett, és jól feltőkésített bankoknak számítanak: ilyen a Santander, a BNP Paribas, az UniCredit, a KBC, az ING és a Nordea is. A német bankpiacot viszont úgy tűnik, kerüli, mondván, az állami szereplők túl nagy versenybe hajszolják a nagyokat.