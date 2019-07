Nagy dobásra készül a magyar Telenor tulajdonosa

Ma jelentette be a cseh pénzügyi befektetőcég, a PPF, hogy tőzsdére viszi a lakossági finanszírozással foglalkozó leánycégét, a Home Creditet. A részvényekkel a hongkongi tőzsdén lehet majd kereskedni, a kibocsátás szervezését a Citigroup, a HSBC és a Morgan Stanley végzi, a PPF legalább 1 milliárd dollár tőkebevonással számol.A PPF kedvét nem vette el, hogy az Anheuser Busch InBev a múlt héten bejelentette, mégsem viszi tőzsdére ázsiai leányvállalatát, a Budweiser APAC-t, az a kibocsátás egyébként a legnagyobb IPO lett volna idén. A cseh befektető optimista azzal kapcsolatban, hogy a Budweiser elmaradt tőzsdei kibocsátása miatt nagyobb befektetői érdeklődés övezheti majd a Home Credit kibocsátását.A Home Creditet 1997-ben Csehországban alapították, jelenleg 10 országban működik, többek között az Egyesült Államokban, Oroszországban, Indiában és Kínában is jelen van, eszközei meghaladják a 23,6 milliárd eurót.A PPF Magyarországon is aktív, a vállalat tavaly márciusban jelentette be, hogy megvásárolja a Telenor magyar, bolgár, montenegrói és szerb leányvállalatát, a tranzakciót tavaly júliusban zárták le. A leányvállalatok teljes felvásárlási ára 2,8 milliárd euró volt (a vállalatok cégértékealapján). A tranzakciót a PPF Csoport egy szindikált hitelből finanszírozta, a felvásárlás 2011 óta a legnagyobb akvizíció volt a közép-kelet-európai régióban.