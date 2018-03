Nagy újítással készül az Erste a hitelezésben

Jelasity Radován Erste-vezér is beszélni fog Hitelezés 2018 konferenciánkon, ne maradjon le! ÁTTEKINTÉS

85% felett a fix kamatozású lakáshitelek

Nagyjából a 2008-as szinten zárt a hazai lakáspiac tavaly, hiszen közel 160 ezer lakástranzakció történt Magyarországon - ismertette Harmati László vezérigazgató-helyettes. Idén megismétlődhet a 2007-es adat, ami több mint 190 tranzakciót jelentene. Több mint 700 milliárd forintnyi jelzáloghitelt helyeztek ki a bankok, ami 2017-hez képest 35%-os növekedést jelent. Harmati szerint nem igaz, hogy az adósságfékszabályok lassítanák, legfeljebb normalizálják a piacot. Az Erste 40%-kal növelte új kihelyezéseit, kétszámjegyű részesedést elérve a piacon. Már a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek megjelenése előtt a fix kamatozású hitelekre álltak rá, mára 85% fölé emelkedett az arányuk a banknál a 3 éves kamatperiódusú hiteleknek is köszönhetően. 2017 végén a fogyasztóbarát hitelek több mint harmadát az Erste adta el. Idén 850-860 milliárd forintos kihelyezést vár a jelzáloghitelpiacon az Erste, ami 20%-os bővülést jelentene, az Erstén belül ez 30% lesz a tervek szerint. A hitelezetti részarány valószínűleg idén sem éri el a válság előttit. 2019-ben teljesen új digitális front-end rendszerrel jön ki a bank a jelzáloghitelezésben, miután a személyi kölcsönöknél ezt már idén az első félévben bevezeti.A Portfolio kérdésére Harmati László elmondta: jelenleg 40% körüli a hitelközvetítők aránya náluk a jelzáloghitelek új értékesítésésben. Ez jóval alacsonyabb szám a piaci átlagnál, de idén náluk is 50% fölé nőhet.

Válság előtti szinten a személyi kölcsönök

Olcsóbban vontak be forrást, mint az állam

A jelzáloghitelekhez képest még nagyobb mértékben, tavaly 44%-kal nőtt a személyi kölcsönök új kihelyezése a piacon és az Ersténél is, az átlagos személyikölcsön-kamatok már nagyon közel vannak az egyszámjegyűhöz. A tavalyi több mint 300 milliárd után mintegy 385 milliárd forintnyi személyi kölcsönt helyezhet ki az Erste szerint a bankszektor, népszerű a termék, az átlagos hitelösszeg a banknál majdnem 1 millió forinttal nőtt. Tavaly már saját ügynökökkel is értékesítették a személyi kölcsönöket, idén nyitnak a külső ügynökök felé. Az Erste Group szintjén bevezetett George teszt jelleggel jövőre indulhat el a magyar Ersténél, jelenleg a felkészülés (API-k nagy volumenű fejlesztése) zajlik rá a háttérben.Két hete új jelzáloglevéllel jelent meg az Erste a piacon, tőzsdei aukció keretében. Háromszoros volt a túljegyzés, 3 éves lejáraton 19, az első ízben kibocsátott 10 éves jelzáloglevél esetében pedig 13 bázisponttal sikerült a hasonló futamidejű állampapírok hozama alá menni, vagyis olcsóbban vontak be forrást, mint a magyar állam. A jelzáloglevelek piacát a jegybank is segíti: január-februárban 88,5 milliárd forintnyi jelzáloglevelet vásárolt az MNB a másodpiacon, ebből 14 milliárd forintot az Erste bocsátott ki. Most már az elsődleges piacon is vásárol a jegybank, az Erste több ilyen kibocsátást is tervez az idei évben, legközelebb májusban - ismertette a jelzálogbank első embere, Kármán András.

Az Erste Lakás-takarékpénztár jó évet zárt: az újonnan értékesített betéti termékek volumene 40%-kal emelkedett tavaly, ez 44 ezer új ügyfelet jelent. A teljes betétállomány alapján elérték a lakás-takarékpénztári piacon a 10%-os részesedést, és 120 ezer fölé nőtt a megtakarítási szerződések száma a kasszánál. A betétállomány 60 milliárd forint körül jár, a kiutalások összege tavaly elérte a 10 milliárd forintot. A hagyományos lakáshitel mellett elindították áthidaló és azonnal áthidaló hitelterméküket. A domináns felhasználási mód Budapesten a korszerűsítés, felújítás (vagyis inkább kiegészítő jellege van), a lakásvásárlás inkább vidéken jellemző a lakás-takarékpénztárból - számolt be szintén Kármán András.Nagy terhet jelentett a szolgáltatóknak és az ügyfeleknek is a MiFID 2 bevezetése. A transzparencia ugyanakkor jelentősen növekedett, most már a tranzakció előtt, közben és után is megismerhetik az ügyfelek tranzakcióik összes költségeiket - fogalmazott Cselovszki Róbert. A jogszabályban maradtak azonban lyukak, a különböző költségtételek elismerésében például még nem egységes a gyakorlat. Idén év végén, jövő év elején ölthet végleges formát a MiFID 2.