Nagybankok szerepét is vizsgálják a dán botránybank ügyében a hatóságok

A dán botránybank múlt hónapban jelentette be, hogy az észt leánybankjának 2007 és 2015 között folyó, 200 milliárd eurós pénzmosási ügyét vizsgálják az amerikai hatóságok. A Danske a legnagyobb dán bank, a botrány kirobbanásával annak vezére és elnöke is lemondott.A hírügynökség úgy tudja, hogy a Deutsche Bank, a JP Morgan és a Bank of America szerepét is vizsgálják az ügyben, akik az észt leánybankkal álltak kapcsolatban, elsősorban azt, hogy a nagybankok kellően átvizsgálták-e az észt bank tranzakcióit, mielőtt azokat teljesítették volna.Előzmények: