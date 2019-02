Nagyot ment év végén az UniCredit, szárnyal az árfolyam

Az olasz bankcsoport profitját egy 887 millió eurós pozitív adótétel húzta felfelé, de a tisztított 840 millió eurós nyereség is jelentősen felülmúlja a bank által összeállított elemzői konszenzusban szereplő 693 millió eurót.Az előző negyedévben 846 millió eurós egyszeri leírást kellett elkönyvelnie az UniCreditnek török érdekeltségén, a Yapi Krediten, így a harmadik negyedévhez képest is jelentős az eredményjavulás.A bank működési eredménye 13%-kal 6,4 milliárd euróra emelkedett 2018 egészében, ami 2008 óta a legmagasabb operatív nyereséget jelenti. A társaság jelezte, hogy idén 4,7 milliárd eurós adózás utáni nyereség elérése a célja, új üzleti tervét várhatóan december 3-án Londonban hozza majd nyilvánosságra.Az említett leírás, illetve egyes amerikai szankciók miatt elkönyvelt céltartalék-képzés ellenére a bank egész jó, 10,1%-os tőkearányos megtérülést (RoTE) ért el tavaly, nem teljesítő kitettsége (NPE ratio) a vártnál is jobban, 4,1%-ra csökkent, ügyfélhitelei pedig a 2017-es ütem háromszorosával, 28 milliárd euróval bővültek.A bank több nyilvános célszámmal is rendelkezik 2019-re vonatkozóan: az említett 4,7 milliárd eurós adózás utáni eredmény mellett 9% fölötti tőkearányos megtérülést, 19,8 milliárd eurós csoportszintű bevételt, 10,4 milliárd eurós működési költségszintet, 55 bázispontos kockázati költséget és többek között 12,0-12,5%-os év végi CET1 tőkerátát tűztek ki célul.A magyar leánybank 2018 egészében 177 millió eurós (mostani árfolyamon közel 57 milliárd forintos) nyereséget ért el az egy évvel korábbi 165 millió után. Nettó kamatbevételei 6,4%-kal, nettó díj- és jutalékbevételei 2,0%-kal nőttek, a nettó működési eredmény viszont 1,3%-kal nőtt.