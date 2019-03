Naponta bénítja meg a brit bankokat valamilyen informatikai hiba

2018 utolsó kilenc hónapjában összesen 302 informatikai hibát jelentettek a bankok; tavaly április óta van a pénzintézeteknek jelentéstételi kötelezettségük a piacfelügyelet, az FCA felé. Az adatokat a Which? lobbicsoport elemezte.A legnagyobb hat banknak átlagosan kéthetente akadt valamilyen informatikai problémája, az HSCB IT-rendszere például éppen akkor dobta be a törölközőt, amikor a brit pénzügyminisztérium hivatalos vizsgálatot kezdett a bankok informatikai hiányosságai miatt.Kilenc hónap alatt a nagybankok közül a Barclays jelentette a legtöbb IT-kimaradást, összesen 41 darabot, ezt követte a Lloyds 37-tel.A Which? értékelése szerint a brit pénzügyi rendszernek még sokat kell fejlődnie, míg az ország egésze készpénzmentessé tud válni.