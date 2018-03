Nem kaphatnak haladékot a Brexit elől menekülő bankok

Sok ügyet kell még megbeszélni és az átállási periódus még nem teljesen garantált. A kifejezés, hogy semmiről nincs megegyezés, amíg nincs megegyezés mindenről, még mindig igaz

Azok a bankok, amelyek a kontinensre akarnak költözni a brit kilépés után, júniusig kérvényezhetik EU-s jogosítványukat. Arra nem apellálhatnak a pénzintézetek, hogy ezt a határidőt is meghosszabbítják - véli Andreas Dombret, a Bundesbank bankfelügyeleti ágának vezetője.A szakember szerint hiába állapodott meg az EU és a britek az átállási periódusról, amíg nincs Brexit-megállapodás, túl sok politikai bizonytalanság van még, ami boríthatja a 2020 decemberi dátumot.- fogalmazott egy dublini konferencián.Ezzel szemben a Bank of England felügyeleti támogatásról biztosította a brit bankokat arra az esetre is, ha nincs kőbe vésett megállapodás az átállási periódust illetően.