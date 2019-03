Német nemzeti bajnok születhet - Csak ne kelljen majd egyszer megmenteni, ha dől

Mi szükség lenne a bankok egyesülésére?

Az elmúlt években mindkét bank gyengén, a várakozások alatt teljesített, és a kilátások sem túl rózsásak: a Commerzbank a korábban 2020-ra kitűzött céljainak nagy részét már dobta, és a Deutsche Banknál is elakadtak az átalakítások, bár a 2019-es célokat megerősítette a menedzsment (az elemzők túlnyomó többsége szerint a bank nem éri el idén profitcélját), azt elismerték, hogy a célok eléréséhez komoly lépésekre lesz szükség.

A Deutsche Banknak relatíve magas a finanszírozási költsége, ez csökkenthető lenne a Commerzbank jelentős lakossági betétállományán keresztül. A helyzet nyilván nem enyhült azzal, hogy az EKB kitolta az első lehetséges kamatemelés időpontját, mindkét német banknál jelezték, hogy a tartósan alacsony kamatok mellett nehezen teljesíthetők a profitcéljaik.

Korábban felmerült az az ötlet is, hogy a két bank egyesítése után egyes részlegeiket összevonva azokat tőzsdére vigyék, ezzel is friss forráshoz juttatva az egyesített bankot.

Cél lehet az is, hogy két bajban lévő pénzintézetből létrehozni egy nemzeti bajnokot, amely megfelelően tudná támogatni az exportvezérelt német gazdasági növekedést.

Mint sok más iparágban, a bankszektorban is kritikus tényező a mérethatékonyság, a globális versenyben csak az egyre nagyobb pénzintézetek képesek felvenni a versenyt.

Egyébként is konszolidáció zajlik az európai bankszektorban (lásd OTP), ennek inkább az élére állnának a német pénzintézetek, mint hogy őket vásárolják fel. A Deutsche Bank piaci értéke 16, a Commerzbanké pedig már nincs 9 milliárd euró, ezek nem olyan magas számok, amik mellett ne jöhetnének be vevők a német bankokra. Csak érdekesség képpen, az OTP piaci értéke már több mint 11 milliárd euró, vagyis jóval nagyobb, mint a Commerzbanké.

A Deutsche Bank és a Commerzbank egyesülésével kapcsolatban már évek óta folyik a találgatás, ennek megfelelően bőven összegyűltek már érvek amellett, miért kellene egyesíteni a két legnagyobb német bankot:

Miközben a német bankok eszközállományukat tekintve jóval nagyobbak, mint a CEE bankok, például az OTP.

A két bank egyesülése mellett szól az az érv is, hogy a tranzakció után masszív átalakításokat kezdhetnének el, az egyesüléssel a redundancia új érvként szerepelne az esetleges masszív létszámleépítés és fiókbezárás mögött.

Forgatókönyvek

Az egyik kézenfekvő megoldás a részvénycsere lenne, vagyis a Deutsche Bank részvényesei Commerzbank részvényeket kapnának, és fordítva, a Commerzbank részvényesei Deutsche Bank részvényekhez jutnának. Ebben a forgatókönyvben a kulcskérdés az átváltási arány, amit a két bank eszközei alapján határoznának meg, itt nyilván a lényegesen nagyobb Deutsche Bank felé billenne a mérleg nyelve.

Egy másik lehetőség az lenne, ha a Deutsche Bank felvásárolná a Commerzbankot. Utóbbi piaci kapitalizációja jelenleg közel 9 milliárd euró, és ha ehhez még hozzávesszük, hogy a Deutsche Banknak valószínűleg valamekkora prémiumot kellene fizetnie, akkor könnyedén 10 milliárd euró fölötti felvásárlási ár adódhat. Ehhez viszont a Deutsche Banknak vélhetőleg tőkét kellene emelni, kérdés, hogy ehhez mit szólnak a bank részvényesei, akik közül több nagybefektető az elmúlt hónapokban már jelezte, hogy nem látja értelmét a Commerzbankkal való egyesülésnek. Ha nem tőkét emelne a DBK, akkor értékes vagyonelemeket kellene értékesítenie, például alapkezelőjét, a DWS-t, ami iránt egyébként érdeklődik is az Allianz.

Korábban felmerült már egyfajta együttműködés is a két bank között, aminek a lényege, hogy nem egy, hanem két nagy nemzeti bajnokot hoznának létre, ahol mindkét bank arra fókuszálna, amiben igazán jó (Deutsche Bank: nagyvállalati ügyfelek, befektetési banki üzletág, Commerzbank: lakossági ügyfelek, kkv-k), ehhez pedig üzletágaikat átadnák egymásnak. Ennek a forgatókönyvnek azért kicsi a valószínűsége, mivel a részlegek átadás-átvétele könnyen elbizonytalaníthatja az ügyfeleket.

Lehetséges, de egyben nagyon drága forgatókönyv lenne egy holdingstruktúra létrehozása, amelyben a két bank külön jogi személyként, de közös irányítás alatt működne együtt.

Korábban felmerült az is, hogy a német takarékszövetkezetekhez hasonlóan a két bank csak azokat a részlegeiket működtetné közösen, például a backoffice, IT, amelyek az ügyfelek számára nem láthatók, ezzel komoly költségszinergiákat aknázhatnának ki, de továbbra is két különálló bankként működnének.

Mekkora lenne a két bank együtt?

Azért attól még nagyon messze vagyunk, hogy a két pénzintézet valamilyen formában egyesüljön (ha egyáltalán), de fel tudunk vázolni néhány forgatókönyvet a két bank együttműködésére:A tavaly év végi számok alapján a Deutsche Bank mérlegfőösszege 1348, a Commerzbanké 462 milliárd euró, a két bank egyesülésével mérlegfőösszeg alapján a negyedik legnagyobb európai bank jönne létre.

Kockázatok

rövid távon biztosan nem hozna előnyöket az egyesülés, évekig eltarthat (elég, ha csak arra gondolunk, hogy a Deutsche Bank 2016 óta konszolidálja a Postbankot, de a költségelőnyök teljes egészében csak 2022-től fejtik ki teljes hatásukat), mire a két operációból egy lesz, ennek pedig hatalmas költségei lehetnek

ha egyesülne a két bank, akkor több tízezres létszámleépítésre kerülhet sor, ami komoly munkaerőpiaci és társadalmi feszültségekhez vezethetne,

ha az állam továbbra is tulajdonosa maradna az egyesített pénzintézetnek, akkor akár meg is akadályozhatna nagyobb létszámleépítést, ami viszont a pénzintézetek szanálását lehetetlenítené el,

ha a két bankból létrehoznának egy nemzeti bajnokot, az azzal a kockázattal is járna, hogy függetlenül az állami tulajdon meglététől az a bank gyakorlatilag állami garanciát élvezne (nem mint ha a válság után nem kellett volna mindkét bankot az adófizetők pénzén megmenteni, de az egyesülésük után nem lenne kérdés az állami "védettség")

A politika megosztott, a szakszervezetek elutasítják az egyesülést

A befektetők örülnek

A Deutsche Bank közel 91 700 (ebből 41 700 Németországban), a Commerzbank pedig közel 49 ezer (ebből 36 400 Németországban) alkalmazottat foglalkoztat, így az összeolvadás után jelen állás szerint közel 141 ezer alkalmazottja lenne a nagybanknak. Lenne, hiszen a munkavállalók legfőbb félelme pont az, hogy ha egyesülne a két pénzintézet, akkor akár több tízezer alkalmazottat bocsáthatnak el.A Deutsche Bank 1570, a Commerzbank közel ezer bankfiókot működtet. Az egyesülés után vélhetően csökkenne ez a szám.Az ötletnek eddig több kritikusa van, mint támogatója. A kritikusok szerintPolitikai szempontból azért érdekes a történet, mert a német állam a Commerzbank egyik nagyrészvényese, így annak ellenére, hogy az állam eddig semleges álláspontot képviselt a két nagybank esetleges egyesülésével kapcsolatban, nagyon nem mindegy, beleszól-e az esetleges tranzakcióba. A német pénzügyminiszter, az SPD politikusa Olaf Scholz eddigi megnyilvánulásai alapján inkább támogatná a Deutsche és a Commerzbank egyesülését, amit más pártok képviselői igencsak kritikusan figyelnek, a CDU és a Zöldek már fel is szólították a pénzügyminisztert, hogy ne befolyásolja a két bank közötti tárgyalások kimenetelét, ugyanis a bankok esetleges egyesülésének nem politikai, gazdaságpolitikai érdekeket kell követnie, hanem tisztán üzleti alapon kell létrejönnie. A kormánynak hamarosan azt is tisztáznia kell, hogy ha létre is jön egy új nagybank, abban részvényes kíván-e maradni.Miközben a német pártok (még párton belül is) megosztottak a két bank esetleges egyesülésével kapcsolatban, a munkavállalók egyértelműen elutasítják azt, az ő pozíciójuk egyértelmű: az érintett szakszervezetek attól tartanak, hogy masszív létszámleépítés és fiókbezárási hullám jöhet, ha egyesül a két bank.A német versenypolitikai bizottság vezetője legutóbb azt nyilatkozta, hogy a német versenyhatóság nagy valószínűséggel zöld jelzést adna a két német bank egyesülésének, mivel egyrészt a két pénzintlzet üzleti területei vagy csak kis átfedést mutatnak, vagy azokon a területeken érezhető a verseny más pénzintézetekkel. A bizottság vezetője azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a bankok egyesülésével az új pénzintézet komoly rendszerkockázatot jelent majd.Az egyesülést megerősítette a menedzsment, ennek a befektetők egy része nagyon örül, átlagosnál magasabb forgalom mellett ma a Commerzbank árfolyama 7, a Deutsche Banké 4 százalékot emelkedett, a tavaly december végi mélypont óta a Commerzbank árfolyama 39, a Deutsche Banké 22 százalékkal került feljebb.