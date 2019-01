Névtelen feljelentők segítségét várja az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján olyan felületet hozott létre, amelyen a magyarországi pénzügyi intézmények vezető tisztségviselői és munkavállalói - akár anonim módon - írásban bejelenthetik, ha jogsértést észleltek saját szervezetüknél.Lehetőség van emellett akkor is bejelentést tenni, ha az érintett munkatársak az MNB bármely munkavállalója által - például egy jegybanki helyszíni vizsgálat során - elkövetett esetleges szabálytalanságot észlelnek. A bejelentéshez mindkét esetben az erre szolgáló egyszerű űrlapot szükséges kitölteni.E lépéssel a jegybank az Európai Unió hitelintézetekre és befektetési vállalkozások tőkekövetelményére és prudenciális felügyelésére vonatkozó irányelve (az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve, CRD) rendelkezését, illetve az ennek nyomán a közelmúltban módosított hazai hitelintézeti törvény (2013. évi CCXXXVII. tv, Hpt) és a befektetési vállalkozásokról, árutőzsdei szolgáltatókról szóló törvény (2007. évi CXXXVIII. tv., Bszt) előírásait teljesíti. Az MNB ugyanakkor a törvényi előírásokon túl bármely egyéb felügyelt intézménynél - így a biztosítóknál, egyéb tőkepiaci szereplőknél, pénztáraknál vagy épp pénzügyi közvetítőknél - lehetőséget ad a figyelemfelhívás eljuttatására a jegybankhoz.Az MNB által most bevezetetthez hasonló megoldást alkalmaz az Európai Központi Bank, amely saját honlapján, a főoldalról elérhető "Jelezd a sérelmet" aloldalon ad módot az esetleges pénzügyi szabálytalanságok jelzésére.Az MNB bejelentési űrlapja az esetleges jogsértés esetén lehetőséget teremt az érintett pénzügyi intézmények munkatársai, illetve a jegybank közti közvetlen kommunikációra. A Hpt. és a Bszt. egyébként magukat a hazai hitelintézeteket, pénzügyi vállalkozásokat és befektetési szolgáltatókat is arra kötelezi arra, hogy alakítsanak ki olyan intézményen belüli - hatékony, megbízható, az érintett munkavállalók diszkriminációval, tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelmét is szavatoló, személyes adataikat védelmező - mechanizmusokat, amely segítségével munkatásaik jelezhetik az általuk észlelt szabálytalanságot.Mint ismert, az esetleges piaci visszaélésekről szóló jogsértés bejelentésére az MNB honlapján a piaci visszaélésekről szóló rendelet (596/2014/EU rendelet, MAR) előírása alapján már jelenleg is van lehetőség bárki számára. Külön menüpont áll rendelkezésre emellett a jegybanki engedély vagy bejelentés hiányában folytatott (jogosulatlan) tevékenységek jelzésére is.