Ördögi körbe kerülhet a Deutsche Bank

A bank vezetői top prioritássá tették a kötvénykibocsátás során bevont források költségeinek csökkentését - értesült a bank körüli forrásokból a brit üzleti napilap. Ennek egyik módja a bank pénzügyeinek rendbetétele a mérlegszerkezet egészségessé alakítása és a költségek csökkentése révén, de ez nem biztos, hogy elég lesz.A legnagyobb német bank közelmúltbeli leminősítése, valamint az olasz és török piaci feszültségek nyomán közel duplájára emelkedett a bank CDS-felára is, így több mint duplája a Commerzbankénak, 55 bázisponttal magasabb a francia BNP Paribas-énál és csak 20 bázisponttal marad el az olasz UniCreditétől.Korábban a német szövetség állam "de facto" kiterjesztéseként tekintett a piac a legnagyobb német bankra, mondván, baj esetén a német állam biztosan garantálná a megmentését. A válság utáni bankszabályok nyomán azonban már a senior kötvények tulajdonosai sem lehetnek biztosak benne, hogy a pénzüknél lesznek csőd esetén.A bank egyik nagyrészvényese szerint amennyiben a Deutsche Bank finanszírozási költségei 10 bázispontot növekednek, az 20%-os profitesést is hozhat a banknál. Ugyanakkor ez egyelőre nem fog bekövetkezni. Idén "csak" 10 milliárd eurónyi intézményi forrást kell megújítania a társaságnak, és a tőkehelyzete mellett a likviditási pozíciója is erősnek számít.