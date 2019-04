Összecsapott a lett kormány és a felügyelet elnöke

Lettország kormánya átfogó pénzmosás ellenes reformot hirdetett, melynek része az ország piacfelügyeletének reformja is és módosítanák az igazgatósági tagok kiválasztásának módszertanát is. Emiatt a 2022-ig mandátummal rendelkező elnöknek, Peter Putninsnak is újra kellene jelöltetnie magát ősszel.Putnins szerint a kormány az egész reformcsomagot csak azért találta ki, hogy megszabaduljon tőle és nem fog újra jelentkezni az elnöki posztért."Egy civilizált országban ez nem elfogadható... bármit lehet álcázni, de a végén minden hatalom a kormány kezébe összpontosul. Ez megalázó számunkra" - nyilatkozta Putnins a Financial Timesnak.Lettországban tavaly bukott ki az ország történelmének legnagyobb pénzmosási botránya, ami magával rántotta a harmadik legnagyobb bankot, az ABLV-t is, sőt, átmenetileg felfüggesztették a jegybankelnök, Ilmars Rimsevics mandátumat is.