Öt év alatt háromszorozódhat a fintechek bevétele

A Juniper szakemberei arra számítanak, hogy a fintechek addigra főleg blockchainalapú és big data elemzési megoldásokat fognak használni, e tényezők miatt pedig fundamentálisan megváltoztatják majd a pénzügyi szolgáltatások működését. Az okosszerződések, a mesterséges intelligencia és a nem hagyományos adatok elemzése, melyeket IoT-eszközök generálnak majd már mind mainstreamnek fognak számítani addigra.Az inkumbens pénzintézetek természetesen nem nézik majd ölbe tett kézzel a fintechek térnyerését, mindent megtesznek azért, hogy le tudják másolni az innovátorok újításait. Ehhez már most is indítottak platformokat, ilyen például a Goldman Marcus nevű digitális platformja vagy az HSBC Wealth Compassa.A legnagyobb akadályt az innováció útjába a Juniper szerint továbbra is a felügyeleti szigor jelenti, amely jelentősen megnőtt a válságot követő években.