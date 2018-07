Pénzt hozott az adóreform a Bank of Americának

A várt 22,3 milliárdhoz képest 22,6 milliárd dolláros árbevételről számolt be második negyedévről szóló gyorsjelentésében a Bank of America, ami több mint 3%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az egy részvényre jutó nyereség soron is jobb lett az eredmény a vártnál, az 57 centes konszenzus helyett 63 centes EPS-t mutatott fel a nagybank, ami éves összehasonlításban is jókora ugrás.

Az adóreformnak és a javuló működési teljesítménynek köszönhetően a bankv6,8 milliárd dolláros profitot tehetett zsebre a második negyedévben, ami 2017 azonos időszakához képest 33%-os javulást jelent.

A bevétellel kapcsolatban megjegyzik, hogy a 2017 második negyedévi bevételben a nem amerikai lakossági kártyaüzletág eladásából származó bevétel is benn van, ha azt kivesszük a képből, a mostani 22,6 milliárdos bevétel 3%-os növekedésnek felel meg.

A pénzintézet nettó kamatbevétele 6%-kal 11,7 milliárd dollárra nőtt, köszönhetően az emelkedő hozamkörnyezetnek, valamint a hitel- és betétoldalon tapasztalt növekedésnek. A nem kamatjellegű bevételek viszont 7%-kal 11 milliárdra csökkentek, miután az előbb is említett üzletágeladás most kiesett a bevételi források közül.

A nem kamatjellegű kiadások 5%-kal 13,3 milliárdra mérséklődtek, miközben a bank hitel- és betétállománya is szépen növekedett: előbbi 5%-kal 45 milliárdra, utóbbi 3%-kal 1300 milliárd dollárra.

A bank által közzétett, a második negyedévre vonatkozó közlemény fontosabb pontjai:

A pozitív negyedéves számoknak köszönhetően a bank részvényei a nyitás előtti kereskedésben 0,9% körüli pluszban tartózkodnak.