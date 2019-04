Pórul járhat a Deutsche Bank a britek miatt - Megszólalt a német jegybanki vezető

Joachim Wuermeling, a német jegybank banki felügyeleti vezetője szerint a frankfurti pénzügyi központ sokkal nemzetközibb és sokkal versengőbb környezet lesz a Brexitet követően, mint előtte. Bár a jegybanki felsővezető konkrét bankneveket nem említett, a Deutsche Bank lehet az egyik, amely jelentős hátrányt szenvedhet el a növekvő verseny miatt, a német nagybank ugyanis Európa legnagyobb befektetési banki szolgáltatója bevétel alapján, de egyre nagyobb teret veszít az amerikai versenytársak miatt.Wuermeling kitért arra is, hogy idén 24 bank összesen mintegy 2000 munkahelyet költöztethet az országba. Még ennél is grandiózusabb számokat lát a frankfurti pénzügyi központ, az ottani lobbi szerint 2500 munkahely jöhet idén, amely 10 ezerre is nőhet a következő években.