Saját országuk adósságával mérgezik magukat a bankok

A nagy pénzügyi válság, majd az európai adósságválság nyomán többször előkerült a probléma, hogy az állampapírok kockázati súlya nulla a tőkemegfelelési szabályokban, így a bankok arra vannak ösztönözve, hogy még saját hazájuk csődkockázatának jelentős növekedése idején is (a magasabb hozamszintet kihasználva) saját országuk állampapírjaiba fektessenek. Így ha nő az államcsőd kockázata, az növeli a bankok bedőlésének a valószínűségét és viszont.Számos alkalommal szerették volna megváltoztatni a szabályokat a döntéshozók, de nem sikerült konszenzusra jutni. Pedig a piac értékítélete jól mutatja a különböző állampapírok kockázatossága közötti különbséget. Miközben a 10 éves német államkötvények hozama 0,15% körül alakul, az olasz papíroké 2,9%, a görögöké 4,4%.Karácsony előtt Dainele Nouy, az Európai Központi Bank távozóban lévő bankfelügyeleti vezetője és Olivier Guersent, az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatásokért felelős illetékese is aggodalmát fejezte ki emiatt. Mindketten szorgalmazták, hogy szakítsák meg a pénzügyi visszacsatolást az állam és a bankok között.Olaszországban a legnagyobb a bankok ráutaltsága saját hazájuk állampapírpiacára. A legutóbbi adatok szerint eszközeik közel 10%-a, 387 milliárd euró hever olasz állampapírban. Az Intesa Sanpaolo és az UniCredit hazai állampapír-állománya is nagyobb saját tőkéjénél.Megoldás lehetne a tőkeszámítás során alkalmazott, az állampapírokhoz rendelt kockázati súlyok megemelése, az állampapír-kitettségek számszerű korlátozása és a közös európai kötvények (ESBies) mint alternatíva szerepének a növelése is, de egyelőre nem látszik olyan elhatározás európai szinten, ami ezek közül bármelyik változást meghozná.