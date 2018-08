Százmilliókat spóroltak Trumpék a bankoknak, mégis ezreket rúgtak ki

Összesen eddig 3200 munkahelyet szüntettek meg az amerikai bankok idén, közben a kihelyezett hitelállományuk 0,9%-ot növekedett, ami alig fele a tavalyi bázisnak.A részvényesek viszont kifejezetten jól jártak: mivel a bankok profitjai nagyot nőttek 2018 első fél évében, a pénzintézetek vezetése úgy döntött, 2019 közepéig mintegy 28 milliárd dollárral növeli az osztalékfizetéseket.A hitelezés növekedésének visszaesését a Bloomberg által megkérdezett szakemberek szerint főleg azzal lehet magyarázni, hogy számos más vállalat is részesült az adócsökkentés előnyeiből, így banki forrásokra is kevésbé van szükségük.Voltak persze olyan pénzintézetek is, amelyek bérnövelésre használták fel az adócsökkentésből megszerzett plusz pénzt. Átlagosan 5,9%-ot növekedett a pénzintézetek bérráfordítása, ami nagyjából megfelel a pénzintézetek bevétel-növekedésének.