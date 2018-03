Szép évet zártak a kínai bankok, még szigorúbb fegyverekkel támadhatnak a szabályozók

A nagy hitelintézetek bevételeit és profitmarzsait a stabil vállalati és ingatlanpiaci profitok támogatták meg tavaly- a kínai bankok teljes hitelállománya 2100 milliárd dollárra nőtt. Közben a korábban ijesztő mértékű árnyékeszköz-állomány növekedése lassult, februárban már csak 10%-kal nőtt az árnyékhitelek állománya, ami jelentős csökkenés a tavaly februári, 24%-os növekedéshez képest, igaz, a bázis is magasabb.A kockázati pufferek is nőttek: 2016-ban a legnagyobb pénzintézetek nem teljesítő hitelekre képzett céltartaléka 162% volt, most ez az érték már 180%.A négy legnagyobb állami bank bevételei is stabilak: a legnagyobb bevétel-növekedést tavaly az Agricultural Bank of China produkálta, 4,9%-kal.Egy ilyen környezetben a egyre szigorúbb és egyre szélesebb hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerveknek több lehetősége lesz a mozgástérre. A bankok csődhullámra készülhetnek a túladósodott önkormányzatok részéről, valamint a szabályozók lecsaphatnak a kötvény-részvényy swapügyletekre is, melyen keresztül sok bank az állami cégeknek nyújtott bedőlt hiteleit inkább átváltja részvényekre, majd értékesíti ezeket alapkezelőknek, biztosítóknak.