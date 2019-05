Szinten maradt tavaly a Concorde Értékpapír bevétele és profitja

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 0,6 százalékkal 4,67-ről 4,7 milliárd forintra emelkedett, ezen belül a bizományosi tevékenység bevételei 3,81-ről 3,48 milliárd forintra csökkentek, a kereskedelmi tevékenység bevételei azonban 781-ről 952 millió forintra emelkedtek. A bevételek emelkedésével párhuzamosan a ráfordítások csökkentek, így a befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 3,47-ről 3,54 milliárd forintra emelkedett.

A költségek viszont emelkedtek tavaly, az anyagjellegű ráfordítások 743-ról 840 millió forintra emelkedtek (ezen belül a szakértői díjak 104-ről 170 millió forintra, a tőzsdei jutalékok 63-ról 92 millió forintra ugrottak), a személyi jellegű ráfordítások pedig 1,48-ról 1,58 milliárd forintra nőttek (a bérköltség emelkedett, a bérjárulék csökkent), ez utóbbit a megemelkedett állományi létszám is magyarázza (106-ról 111-re emelkedett az alkalmazottak száma), ennek tudható be, hogy az üzleti tevékenység eredménye 605-ről 533 millió forintra csökkent. Az egyéb ráfordítások 706-ról 688 millió forintra csökkentek, a 2017-es 151 után tavaly már csak 105 millió forint BEVA díjat fizetett be a Concorde, a Kárrendezési Alapba a 2017-es 181 után 2018-ban 124 millió forintot fizetett be. A pénzügyi műveletek eredménye 446-ról 507 millió forintra nőtt, az adózott eredmény változásában már csak egy kis mínusz átszik, a profit 1,028-ról 1,016 milliárd forintra esett vissza.

