Titkos tárgyalások folytak a Deutsche Bank és a UBS között

A negatív kamatok és a lassuló világgazdaság mellett az európai bankok egyre nehezebben veszik a globális versenyt, az amerikai nagybankok a hazai területüket is veszélyeztetik, így nem meglepő, hogy a németek és a svájciak legnagyobb bankja igyekszik megoldást találni az egyre nyomasztóbb banki környezetre.A két bank között az egyezség sosem született meg, mivel nem sikerült megegyezniük olyan kérdésekben, mint hogyan kellene a tőkét allokálni és strukturálni egy közös üzletághoz - írja a lap.A források szerint a júniusi találkozón a két bank pénzügyi vezetője és vezető befektetési banki beosztottak is részt vettek, a beszélgetések a befektetési banki üzletágak jövőjét érintette, de arról nem volt szó, hogy az anyabankok is összeolvadnának.A Deutsche Bank és a UBS korábban az évben már tárgyalt egy esetleges összeolvadásról, de az nem vezetett eredményre: