Tíz éve nem látott teljesítmény a CIB anyabankjánál

Jó úton haladunk a magasabb 2018-as adózott eredmény és a nagyon nagylelkű osztalék felé - értékelte a bank első három idei hónapját Carlo Messina vezérigazgató a Reuters szerint. A társaság megerősítette, hogy idén a profit 85%-át kifizeti, és többet fog elérni a tavalyi 3,8 milliárdos nyereségnél.A társaság folytatja elmozdulását a hagyományos kamatbevétel-orientált modell felől a díjbevételes szolgáltatások, többek között a vagyonkezelés és a biztosítási tevékenység felé. Előbbi szempontjából Messina az idei folyamatokat nagyon pozitívnak értékelte. Piacvezetők akarnak lenni, és ehhez partnert keresnek maguknak.13,4%-os CET1 tőkemutatója alapján az Intesa Európa egyik legerősebb bankja, de most már a hitelportfólió minősége is egyre jobb a társaságnál (9,5%-os NPL-ráta a frissen bejelentett eladásokat is figyelembe véve). Soha ilyen kevés újonnan nem fizetővé váló hitelt nem mutattak még ki az első negydévben, és jelentős rosszhitelállomány-csökkenést várnak az idei évben.A svéd Intrum Justitiával közös üzletükkel Olaszország első számú követeléskezelővé akarnak válni, más bankoktól nem vásárolnának bedőlt hiteleket - mondta ma a vezérigazgató.Az Intesa és az Intrum összebútorozásáról itt írtunk részletesen: