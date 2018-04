Több projektet is felfüggeszt a brit felügyelet a Brexit miatt

Az FCA néhány "nem-kritikus fontosságú" projektet is felfüggeszt, mivel állítása szerint szüksége van erőforrásaira, hogy a Brexit hatásait menedzselni tudja.A brit pénzügyi rendszer jelenleg Európa banki központja és a brit gazdaság egyik mozgatórugója, a GDP 7%-át körülbelül a City termeli meg."Rengeteg munkánk lesz a Brexittel, van egy nagyobb szintű bizonytalanság" - mondta Andre Bailey, az FCA elnöke.Több világméretű bank is bejelentette, hogy személyzetének egy részét átköltözteti Londonból Dublinba, Párizsba vagy éppen Frankfurtba, a leépítések száma viszont jóval alacsonyabb a vártnál, erről itt írtunk:A költözések hatásának menedzselésén felül az FCA azt tervezi, hogy nagyobb nyomást gyakorol bizonyos hitelezőkre is, mint a lízingcégek, a gyorskölcsön-cégek és a teleshopok.Emellett ráadásul a túlköltések, a hitelkártya-adósság és a járműhitelek is a válság óta nem látott mértékbe nőttek, amely miatt az FCA-t kivéve a Bank of England, a brit jegybank is aggodalmát fejezte ki.