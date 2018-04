Trump győzelme óta nem zúdították ilyen mértékben a hiteleket Amerikára

Bár az adatok még csak egy hónapnyi javulást mutatnak, jó előjele lehet a hitelezési kedv javulásának és a növekedési számokat is serkentheti. A hatodik legnagyobb eszközállományú amerikai bank, a PNC Financial Services vezérigazgatója, Bill Demchak szerint az év végéig is kitarthat a jókedv.A lakossági és vállalati hitelek állománya rekordmagasra, 2 130 milliárd dollárra nőtt a Federal Reserve adatai szerint. A szezonálisan igazított növekedés 9,3% volt - a 2016-os választások óta nem láthattunk ilyen magas számot, azóta mindössze két olyan hónap volt, amikor 3%-nál nagyobb volt a növekedés.A növekedést vélhetően a vállalkozások Trump-adócsökkentésbe vetett bizalma hajtotta, 2017 végéig ugyanis nem lehetett biztosan tudni, hogy a republikánus politikus által szorgalmazott lazítás tényleg megvalósul-e.