Túl optimisták a britek a Brexittel kapcsolatban - állítja egy pénzügyminiszter

Az Egyesült Királyság egy olyan megállapodásban reménykedik, hogy a bankszektor megtarthatja az EU-s útlevelét a kilépés után is, melyért cserébe az EU bankjai is szolgáltathatnak a szigetországban. Így elkerülhetnék a britek, hogy a gazdaság egyik legfontosabb építőkövét jelentő pénzügyi szektor egy nagyobb sokkot szenvedjen.Gramegna úgy véli, hogy egy ilyen megállapodás esélytelen és Brüsszelben sem élvez túl nagy támogatást. Sokkal esélyesebb viszont, hogy az EU úgy dönt, hozzáférést enged minden olyan EU-n kívüli szereplőnek az egységes piachoz, melynek bankrendszeri szabályai összhangban vannak az uniós szabályokkal.A britek eddig ellenálltak egy ilyen szabályozásnak, mondván, hogy egyoldalú, hiányos és egy hónap alatt visszavonható.A pénzügyminiszter azt állította, hogy Franciaország és Luxemburg most kísérletezik azon, hogy lehetne egy ilyen rendszert javítani. Szerinte egy olyan megoldás működne, ahol elég dialógus és transzparencia van a rendszerben, valamint az egy hónapon belüli törlés lehetőségét is megszüntetné, hiszen ez nem garantálja a szerződés biztonságát.Hozzátette: Luxemburgba több ezer munkahelyet hozhat a britek EU-s kiválása, de összességében ez mégis egy olyan folyamat, ami a briteknek és az uniónak is káros lehet.