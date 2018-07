Új igazgatókat neveztek ki az MFB-nél

Az MFB két területen is új vezetőt kért fel az igazgatói feladatok ellátására. 2018 júliusátólvezeti a Forrásbevonási és Likviditáskezelési Igazgatóságot, míg a Kontrolling és Pénzügyi Támogató Központ Igazgatóság élérekapott megbízást.Ágoston István az MFB-nél 2018 júliusától irányítja az Üzleti Divízióhoz tartozó Forrásbevonási és Likviditáskezelési Igazgatóságot. Kiemelt feladata, hogy stratégiai szintre emelje az MFB forrásbevonási tevékenységét, garantálva a kedvező források rendelkezésre állását a bank hitel- és tőkepiaci céljainak elérése érdekében.Ágoston István multinacionális bankoknál és pénzügyi szolgáltatónál szerzett több mint huszonöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a pénz és tőkepiacok terén. Pályafutását a Budapest Banknál a Deviza Igazgatóságon kezdte 1991-ben, majd a Takarékbank Treasury deviza terület kialakításáért volt felelős. 1993-ban csatlakozott az UniCredit Bank jogelődjéhez a HypoVereins Bankhoz, ahol közel 21 éven át irányította a Treasury kereskedést, illetve az értékesítési tevékenységet. 1998-2003 között a Hypo Leasing Felügyelő Bizottsági tagja, 2002 - 2010 között pedig a Magyar Forex Társaság Szakmai Bizottságának is tagja volt.2010-2014 között a Treasury vezetése mellett az UniCredit Bank pénzügyi intézményekért felelős kapcsolattartói területének felépítéséért és irányításáért volt felelős. 2015-től a MARK Zrt. Treasury vezetőjeként dolgozott, majd a Magyar Nemzeti Bank Pénz- és Devizapiaci Igazgatóságán töltötte be a vezető portfolió manageri posztot. MFB-s megbízatása előtt, a KELER Zrt. Stratégiai és Ügyfélkapcsolati Igazgatóságának helyettes vezetői pozícióját töltötte be.Dr. Számely Gábor Az MFB-nél a Kontrolling és Pénzügyi Támogató Központ Igazgatóság vezetőjeként fontos szerepet vállal a terület korszerű kereteinek kialakításában, illetve a csoportszintű megoldások kidolgozásában.Dr. Számely Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász-szociológus diplomát, angolul és németül beszél. Szakmai pályafutását diplomaadó egyetemén kutatóként kezdte, ahol az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszéken, a kis- és középvállalkozói szektor működésével foglalkozott. Kutatói munkája után 11 éven át dolgozott a Raiffeisen Banknál pénzügyi és számviteli területeken, kezdetben munkatársként, később középvezetőként, majd vezérigazgató helyettesként.Ezt követően társalapítóként és ügyvezetőként irányította vállalkozását, amely több mint száz állandó ügyfél számára nyújtott könyvelési és tanácsadói szolgáltatásokat. Cége alvállalkozóként részt vett szervezet- és folyamat-fejlesztési projektekben, pénzintézetek, illetve termelő-szolgáltató vállalkozások pénzügyi folyamatainak fejlesztésében. Ezen felül tagja volt számos vállalat felügyelőbizottságának, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságon töltött be választottbírói feladatokat.