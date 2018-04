Új ügyvezető igazgatók a Magyar Fejlesztési Banknál

Bernáth Tamás, az MFB első embere tartja Hitelezés 2018 konferenciánk nyitóelőadását, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Bernáth Tamás, az MFB első embere tartja Hitelezés 2018 konferenciánk nyitóelőadását, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az MFB célja, hogy fejlesztési bankként a piaci finanszírozási réseket betöltve segítse elő a gazdasági növekedést. A stratégia sikeres megvalósításának érdekében két kulcsfontosságú területen is új, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvezető igazgató csatlakozott az MFB vezetéséhez - jelentette be az MFB. 2018 áprilisától Csont Dávid tölti be a Kockázatkezelési Divízió vezetői posztját, míg Dercsényi András az Üzleti Divízió részét képező Finanszírozási Igazgatóság vezetésére kapott megbízást. Csont Dávid feladata lesz a Bank egyedi, fejlesztési banki kockázatkezelési politikájának kialakítása, míg Dercsényi András a felmerülő finanszírozási lehetőségek kihasználásáért fog felelni.Csont Dávid széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező banki szakember, csaknem huszonöt éves szakmai múlttal. Szakmai pályafutását az Amerikai Egyesült Államokban, a Paine Webber Investment Bank-nál kezdte, majd Budapesten a CAIB Securities külföldi piacokért felelős igazgatójaként folytatta. 2003-tól a Citibank elnökhelyetteseként Budapesten, illetve 2006-tól Londonban dolgozott. Felelősségi körébe tartozott többek között a vállalati hitel jóváhagyási folyamat koordinálása, illetve számos meghatározó nyugat-európai és angliai ipari ügyféllel való üzleti kapcsolat menedzselése. 2008-tól Bécsben a Raiffeisen Bank igazgatójaként dolgozott, ahol a nemzetközi nagyvállalati ügyfélkörért volt felelős a közép-kelet európai régióban. MFB-s megbízatása előtt, 2011-től a CIB Bank Nagyvállalati Divízióját és Projektfinanszírozási területét vezette. Csont Dávid diplomáját Miamiban, a Florida International Universityn szerezte, anyanyelvi szinten beszél angolul.Dercsényi András több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik a vállalati- és lakossági finanszírozás, kockázat kezelés és work out területen, valamint banki leánycég ügyvezetőjeként és back office funkciókban. Az MFB-hez a Mark Zrt.-től érkezett, ahol 2015-től a kockázatkezelési vezetői, 2016-tól pedig a vezérigazgatói pozíciót is betöltötte, miközben az MSZVK Zrt. igazgatósági tagja és a Momentum Credit Zrt. ügyvezetője is volt. Pályája elején, 1995 és 1997 között az Ernst & Young Corporate Finance részlegénél menedzseri pozíciót töltött be, elsősorban vállalati ügyfelek és az ÁPV Rt. részére végezte pénzügyi intézmények, nagyvállalatok átvilágítását, cégértékének meghatározását, értékesítési stratégiák készítését, illetve tranzakciós feladatok ellátását. 1998-2000-ig az ABN AMRO Bank strukturált finanszírozásért felelős igazgató helyetteseként dolgozott, 2000 és 2012 között az Erste Bank és leányvállalatainál töltött be különböző pozíciókat: volt a Projektfinanszírozási Üzletág vezetője, kockázat kezelési projektvezető, az Immorent Zrt. ügyvezetője, később hozzá tartozott a privát ingatlanportfolió management, majd az Erste Ingatlan- és Lakás lízing Zrt-k Értékesítési igazgatója lett. 2013-2015-ig a BDO Magyarország Corporate Finance üzletágában hozzá tartozott a takarékszövetkezeti integrációs projekt, valamint a Széchenyi Bank átvilágítási projekt vezetése.